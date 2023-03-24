Депутат Мосгордумы Стебенкова прокомментировала тревожные слухи о недостатке учебных трупов

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным, появившимся в социальных сетях, в России наблюдается недостаток учебных трупов для медицинских работников. Основным поставщиком кадаверов были США, и причиной возможного дефицита якобы стали санкции.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" отмечает, что эта тема практически не обсуждается в медицинском сообществе Москвы и области. Депутат Мосгордумы, врач Людмила Стебенкова заявляет, что если и существует локальный дефицит, то он будет устранён.

"Трупы сейчас не нужны. Врачей обучают на симуляторах. У нас даже высокотехнологичные операции проводят с их помощью. Симуляционные центры работают при многих институтах, центрах и больницах", — рассказала эксперт.

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