Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев: России известно, что Киев ведёт подготовку к наступлению
SCMP: Россия переходит на юань в качестве жеста отчаяния — китайская валюта не приживется
Кива: Зеленский устроил истерику на саммите Европейского Союза
Врач Хухрев: синяки часто сигнализируют о васкулите, проблемах с печенью и низком уровне тромбоцитов
Ветеран ВС США Кастеллон: НАТО нужно отправить на Украину солдат, чтобы победить в конфликте
Генерал Болдырев назвал полный разгром ВСУ условием для торга России с Украиной
Квест-директор «Ведьмака 3» рассказал о причине странных решений сценаристов
Кнутов: НАТО намеренно затягивает украинский конфликт ради усиления своего собственного военного потенциала
Полковник Макгрегор: бойцы армии Украины уничтожаются до того, как дойдут до российских войск

Платить стикерами без пин-кода теперь можно за покупки стоимостью не более трёх тысяч рублей

1:29
Общество

Использовать платёжные стикеры в России теперь можно только для оплаты покупок стоимостью не более трёх тысяч рублей. Такое решение приняла НСПК.

Платить стикерами без пин-кода теперь можно за покупки стоимостью не более трёх тысяч рублей

Национальная система платёжных карт (НСПК) установила предельный лимит на осуществление операций с использованием платёжных стикеров без введения пин-кодов в три тысячи рублей. Эти стикеры с чипом NFC становятся в последнее время весьма популярными, поскольку после отключения системы ApplePay в России владельцы iPhone потеряли возможность расплачиваться телефонами. Если же прикрепить платёжный стикер к смартфону, то он позволяет вновь вернуть такую возможность уже по системе MirPay.

"Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платёжная система "Мир" установила на уровне трёх тысяч рублей, как и по обычной бесконтактной карте", — заявила представитель НСПК газете "Известия".

Если клиент теряет стикер, он имеет возможность сразу же заблокировать его в мобильном приложении банка для того, чтобы им не воспользовался какой-то другой человек для оплаты товаров. Чаще всего платёжные стикеры сейчас приобретают именно владельцы смартфонов американской компании Apple, поскольку на телефонах системы Android работает функционал MirPay, позволяющий производить бесконтактную оплату посредством встроенного чипа NFC.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина* про песню "Встанем"

Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.

Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина* в свой адрес
В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
В США обсуждают, как будут арестовывать Путина
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Стало известно, где произойдут следующие землетрясения
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Последние материалы
Бойцы "Форштата" уничтожили ДРГ вольного казачества Украины
Медведев оценил слова Бушмана про арест Путина в Германии фразой "бедные немцы"
Минобороны РФ назвало последствия использования снарядов с обеднённым ураном
Первый человек на Луне: результат космической гонки СССР и США
NDP: Ханна Крамер заявила, что Польша и Украина уже проиграли вооружённый конфликт
Песков: в Кремле "никто не поседел" из-за поездки Путина в Мариуполь
Ходаковский о портретах бойцов СВО на рекламных плоскостях: узнаём о новинках в области женской гигиены
Военкор Филатов: боевик ВСУ попытался остановить бросивший его БТР M113
Эксперт Вавилов: военное присутствие США в Сирии чревато неожиданными столкновениями
Global Times: политика Соединённых Штатов Америки привела их к потере мирового влияния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников