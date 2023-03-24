Платить стикерами без пин-кода теперь можно за покупки стоимостью не более трёх тысяч рублей

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Использовать платёжные стикеры в России теперь можно только для оплаты покупок стоимостью не более трёх тысяч рублей. Такое решение приняла НСПК.

Национальная система платёжных карт (НСПК) установила предельный лимит на осуществление операций с использованием платёжных стикеров без введения пин-кодов в три тысячи рублей. Эти стикеры с чипом NFC становятся в последнее время весьма популярными, поскольку после отключения системы ApplePay в России владельцы iPhone потеряли возможность расплачиваться телефонами. Если же прикрепить платёжный стикер к смартфону, то он позволяет вновь вернуть такую возможность уже по системе MirPay.

"Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платёжная система "Мир" установила на уровне трёх тысяч рублей, как и по обычной бесконтактной карте", — заявила представитель НСПК газете "Известия".

Если клиент теряет стикер, он имеет возможность сразу же заблокировать его в мобильном приложении банка для того, чтобы им не воспользовался какой-то другой человек для оплаты товаров. Чаще всего платёжные стикеры сейчас приобретают именно владельцы смартфонов американской компании Apple, поскольку на телефонах системы Android работает функционал MirPay, позволяющий производить бесконтактную оплату посредством встроенного чипа NFC.

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