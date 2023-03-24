Генпрокуратура считает правильным передачу медзаписей о психически больных полиции

Your browser does not support the audio element. Общество

Данные о психически больных людях должны передаваться из медицинских учреждений в полицию. Идею об этом поддержали в Генеральной прокуратуре.

Российская Генеральная прокуратура поддерживает передачу данных о страдающих психическими нарушениями людей из органов здравоохранения в полицию. Об этом ТАСС заявила замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства генпрокуратуры Ирина Ребрина.

Она полагает, что такой шаг поможет более тщательно присматривать за поведением психически нестабильных граждан. Еще в октябре 2022 года Генпрокуратура отправила письмо в Комиссию по защите прав несовершеннолетних. Поводом для его написания стала проверка фактов сексуального насилия над детьми.

Сообщения о преступлениях в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних со стороны работников разного рода учебных заведений в последнее время стали поступать всё чаще. Так, 2 марта 61-летнего преподавателя по шахматам одной из школ Москвы уличили в педофилии после жалобы девятилетней ученицы.

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