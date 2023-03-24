Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Источник ТАСС: у Костомарова нет депрессивного настроения после ампутации пальцев
Завод по производству нового поколения электрических пикапов Ford запланирован на 2025 год
Актёр Александр Калягин не поддержал идею о лишении званий сбежавших из РФ артистов
Медведев: России известно, что Киев ведёт подготовку к наступлению
SCMP: Россия переходит на юань в качестве жеста отчаяния — китайская валюта не приживется
Кива: Зеленский устроил истерику на саммите Европейского Союза
Врач Хухрев: синяки часто сигнализируют о васкулите, проблемах с печенью и низком уровне тромбоцитов
Платить стикерами без пин-кода теперь можно за покупки стоимостью не более трёх тысяч рублей
Ветеран ВС США Кастеллон: НАТО нужно отправить на Украину солдат, чтобы победить в конфликте

Генпрокуратура считает правильным передачу медзаписей о психически больных полиции

Общество

Данные о психически больных людях должны передаваться из медицинских учреждений в полицию. Идею об этом поддержали в Генеральной прокуратуре.

Генпрокуратура считает правильным передачу медзаписей о психически больных полиции

Российская Генеральная прокуратура поддерживает передачу данных о страдающих психическими нарушениями людей из органов здравоохранения в полицию. Об этом ТАСС заявила замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства генпрокуратуры Ирина Ребрина.

Она полагает, что такой шаг поможет более тщательно присматривать за поведением психически нестабильных граждан. Еще в октябре 2022 года Генпрокуратура отправила письмо в Комиссию по защите прав несовершеннолетних. Поводом для его написания стала проверка фактов сексуального насилия над детьми.

Сообщения о преступлениях в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних со стороны работников разного рода учебных заведений в последнее время стали поступать всё чаще. Так, 2 марта 61-летнего преподавателя по шахматам одной из школ Москвы уличили в педофилии после жалобы девятилетней ученицы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина* про песню "Встанем"

Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.

Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина* в свой адрес
В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
В США обсуждают, как будут арестовывать Путина
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Стало известно, где произойдут следующие землетрясения
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Последние материалы
Бойцы "Форштата" уничтожили ДРГ вольного казачества Украины
Медведев оценил слова Бушмана про арест Путина в Германии фразой "бедные немцы"
Минобороны РФ назвало последствия использования снарядов с обеднённым ураном
Первый человек на Луне: результат космической гонки СССР и США
NDP: Ханна Крамер заявила, что Польша и Украина уже проиграли вооружённый конфликт
Песков: в Кремле "никто не поседел" из-за поездки Путина в Мариуполь
Ходаковский о портретах бойцов СВО на рекламных плоскостях: узнаём о новинках в области женской гигиены
Попытка боевика ВСУ остановить бросивший его БТР M113 попала на видео
Эксперт Вавилов: военное присутствие США в Сирии чревато неожиданными столкновениями
Global Times: политика Соединённых Штатов Америки привела их к потере мирового влияния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников