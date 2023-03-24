Шукшину возмутили слова директора Пушкинского музея про "сдохнувшего" Сталина

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина опубликовала пост с осуждением директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачёвой, которая сравнила Иосифа Сталина с Микки Маусом.

Шукшина разместила в своём микроблоге пост, в котором выражается удивление по поводу того, что директором музея им. Пушкина назначили "знатока поп-культуры".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев зачитал руководителям оборонных заводов письмо Иосифа Сталина.

Поводом для скандала стали заявления Лихачёвой, которая неуважительно отозвалась о генералиссимусе, увидев портрет Сталина в своём кабинете.

"Фигура Сталина сложная, неоднозначная, и я приверженец очень простой позиции: он сдох — все, проехали", — отметила новый руководитель знакового учреждения культуры, отметив, что Иосиф Виссарионович для нас является объектом поп-культуры, как Микки Маус.

В публикации в Telegram-канале актрисы отмечается, что "антисоветизм", вероятно, является пропуском на все руководящие места в России.

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