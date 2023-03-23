В Хакасии пройдёт всеобщее голосование по газификации

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Хакасия готовится к проведению всеобщего голосования по газификации региона, что позволит перевести дома на газовое отопление. Это станет одним из шагов на пути улучшения экологической ситуации в регионе.

Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о намерении провести голосование в прямом эфире телеканала "РТС".

"Целесообразно спросить у наших жителей, заручиться поддержкой. При поддержке жителей добиться этого будет намного проще. Я поставил задачу перед правительством республики в мае этого года провести общереспубликанское голосование по этому вопросу", — заявил Коновалов.

В региональном правительстве считают, что наиболее эффективным способом газификации будет присоединение к месторождениям Красноярского края и поставка газа через Ачинск в Абакан. Лидер Хакасии уже обсудили вопрос газификации с компанией "Газпром", и ориентируются на завершение работ в 2025–2030 годах, сообщает newkhakasiya.online.

Ранее Хакасия стала участником федерального проекта "Чистое небо", благодаря чему у региона появилась возможность получать финансирование на улучшение экологической обстановки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.