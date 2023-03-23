Медведев пригрозил директорам оборонных заводов: "Начну вас громить, как преступников”

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии прочитал руководителям заводов письмо Иосифа Сталина.

Зампред Совбеза РФ обратился к директорам оборонных заводов со словами из послания Сталина.

Ранее Станислав Садальский восхитился фотографией Дмитрия Медведева со встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить, как преступников", — прозвучало грозное предупреждение экс-президента РФ в адрес руководителей заводов оборонной промышленности.

Медведев призвал своих слушателей честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков.

"Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далёком тылу прохлаждались и бездельничали", — прочитал слова генералиссимуса Дмитрий Анатольевич.

Медведев объяснил присутствующим на заседании, что в случае невыполнения предписаний "сами понимаете, что происходило".

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