Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии прочитал руководителям заводов письмо Иосифа Сталина.
Зампред Совбеза РФ обратился к директорам оборонных заводов со словами из послания Сталина.
Ранее Станислав Садальский восхитился фотографией Дмитрия Медведева со встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.
"Если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить, как преступников", — прозвучало грозное предупреждение экс-президента РФ в адрес руководителей заводов оборонной промышленности.
Медведев призвал своих слушателей честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков.
"Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далёком тылу прохлаждались и бездельничали", — прочитал слова генералиссимуса Дмитрий Анатольевич.
Медведев объяснил присутствующим на заседании, что в случае невыполнения предписаний "сами понимаете, что происходило".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.