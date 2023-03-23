Михаил Мишустин пообещал разобраться с возможностью запрета вейпов в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Михаил Мишустин пообещал лично разобраться с проблемой вейпинга в России. Он сделал это по просьбе Вячеслава Володина.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом кабмина перед Государственной Думой. Во время этого выступления спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Мишустину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг вейпов, которые получили массовое распространение среди молодёжи.

"Все ходят с этими устройствами, никто не может ответить, насколько вредны, — отметил Володин. — Это здоровье ребятишек, и учителя все однозначно говорят: давайте что-нибудь сделаем. Потому что забирают эти вейпы на уроках и на перемене, они копятся у них в столах, а дальше этого дело не идёт. Причем никто не знает, что за смесь, никто не знает, что за пары, испарения. Нам бы здесь объединиться с вами".

На это Михаил Мишустин ответил: "Посмотрим и сформулируем позицию". При этом во время своего выступления российский премьер назвал повышение качества оказания медицинской помощи и здоровье россиян одними из основных приоритетов в работе российского правительства.

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