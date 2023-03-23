Гинеколога из Краснодарского края хотят уволить за танцы в кабинете поликлиники

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

От гинеколога из Краснодарского края требуют увольнения. Она устроила танцы в своём кабинете и продемонстрировала состояние поликлиники.

Акушер-гинеколог Новотитаровской ЦРБ в станице Динская Краснодарского края Елена Волик заявила, что её заставляют уволиться по собственному желанию, а в противном случае угрожают увольнением "по статье". Причиной столь жёсткой позиции руководства стали два видео. В первом женщина рассказала о плачевном состоянии поликлиники, а во втором станцевала в рабочем кабинете, да ещё и с гирляндой на гинекологическом кресле.

По словам врача, руководство ЦРБ заявило, что ей нужно было снимать строящуюся новую поликлинику, а не разбитую действующую, а медицинская мебель — "это святое". Главврач якобы сообщил Елене, что коллектив поликлиники является семьей, и выносить из неё на показ нехорошее нельзя. Врачу предложено написать заявление по собственному желанию, как сообщает Telegram-канал "Медицинская Россия".

У Волик уже имеется один выговор, и если появится второй, то её уволят на законных основаниях. Однако гинеколог писать заявление отказывается. Ей сообщили, что в первый же рабочий день после отпуска 3 апреля она столкнётся с проверкой и увольнением "по статье".

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