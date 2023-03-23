На омскую "Автоматику" требуется 200 специалистов для работы на предприятии

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В Омске в кадровом центре "Работа России" на улице Тарская, 11, 24 марта состоится еженедельная ярмарка вакансии для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Со всеми соискателями проведут беседу представители Центрального конструкторского бюро автоматики.

Сообщается, что основными вакансиями предприятий являются монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики. Работодатели подчеркивают, что квалифицированный рабочий может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.

С началом СВО на Украине количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Об этом передаёт gorod55. ru.

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