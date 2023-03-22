Бывшего генерала СК Музраева приговорили к 20 годам тюрьмы

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву и бизнесмену Владимиру Зубкову вынесли приговор. Подельники отправятся в колонию строгого режима на 20 и 14 лет соответственно.

Музраева лишили специального звания генерал-лейтенант юстиции и всех госнаград.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке приговорили военнослужащего к семи годам тюрьмы по делу о поджоге военкомата.

Как сообщает издание novostivolgograda.ru, бывшего генерала СК признали виновным в "пиротехнической атаке" на дом губернатора. Это деяние было квалифицировано как террористический акт. Музраева также обвинили в незаконном приобретении и хранении оружия. Приговор был вынесен с учётом того, что экс-генерал злоупотреблял должностными полномочиями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.