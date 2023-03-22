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Бывшего генерала СК Музраева приговорили к 20 годам тюрьмы

0:55
Общество

Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву и бизнесмену Владимиру Зубкову вынесли приговор. Подельники отправятся в колонию строгого режима на 20 и 14 лет соответственно.

Бывшего генерала СК Музраева приговорили к 20 годам тюрьмы

Музраева лишили специального звания генерал-лейтенант юстиции и всех госнаград.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке приговорили военнослужащего к семи годам тюрьмы по делу о поджоге военкомата.

Как сообщает издание novostivolgograda.ru, бывшего генерала СК признали виновным в "пиротехнической атаке" на дом губернатора. Это деяние было квалифицировано как террористический акт. Музраева также обвинили в незаконном приобретении и хранении оружия. Приговор был вынесен с учётом того, что экс-генерал злоупотреблял должностными полномочиями.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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