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Открыты предзаказы на дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West

2:19
Общество » Отдых » Компьютерные игры

Поклонникам Horizon Forbidden West есть, чего ожидать от грядущего дополнения Burning Shores, которое теперь доступно для предварительного заказа в PlayStation Store. Создатели игры уже поделились успехами игроков в базовой игре, а Sony выпустила свежий трейлер, демонстрирующий эксклюзивный бонус для тех, кто сделает предварительный заказ.

Открыты предзаказы на дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West

Захватывающий трейлер Burning Shores

В последнем трейлере дополнения Burning Shores Элой летит на одной из крылатых машин, предлагая взглянуть на множество заброшенных архитектурных шедевров, включая знак Голливуда. К сожалению, один из внезапно оживших роботов с гигантскими щупальцами разрушает памятник. Трейлер заканчивается тем, что Элой стоит в одежде Blacktide Dye с уникальным луком . Эти бонусы получат игроки, оформившие предзаказ расширения за 20 долларов.

Вселенная Horizon продолжает расширяться

Burning Shores будет доступна исключительно на консолях PlayStation 5 с 19 апреля. Это означает, что игроки могут рассчитывать на более детализированное окружение и обширные виды на постапокалиптический мир. Вселенная франшизы Horizon продолжает расширяться: в сеть просочились кадры многопользовательского проекта, а также был выпущен дополнительный продукт Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2.

Чего ожидать от Burning Shores

Дополнение Burning Shores обещает добавить еще больше азарта в и без того захватывающий игровой процесс Horizon Forbidden West. Игроков ожидает новая сюжетная линия, дополнительные персонажи и новые машины. Дополнение также представит новые функции, такие как новое оружие и возможности настройки нарядов Элой.

Оформите предзаказ сейчас, чтобы получить эксклюзивные бонусы

Предзаказ Burning Shores не только гарантирует, что вы станете одним из первых, кто сыграет в нее, но и вознаградит вас эксклюзивными бонусами. Не упустите шанс получить костюм Blacktide Dye и уникальный лук для Элой, которые доступны только для предзаказа.

В Турецком PlayStation Store дополнение к игре стоит 800 рублей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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