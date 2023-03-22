Госдума хочет привлекать к уголовной ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная Дума отменяет декриминализацию ввоза в России незарегистрированных лекарств из перечня ВОЗ. Теперь за это будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

В среду Государственная Дума приняла в первом чтении пакет законопроектов. Ввоз в Россию незарегистрированных лекарств и медицинских изделий может стать поводом для возбуждения административных и уголовных дел. Причём даже в том случае, если эти лекарства и изделия находятся в перечне Всемирной организации здравоохранения, как сообщает ТАСС. Депутаты собираются внести примечания к ст. 238.1 УК РФ и ст. 6.33 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за обращение незарегистрированных лекарств.

Сейчас там говорится, что действие этих статей не затрагивают сбыт или ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы к применению ВОЗ. Фактически это декриминализует распространение в России иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, как говорится в пояснительных записках к законопроекту.

Их авторы подчеркивают, что у ВОЗ имеется примерный перечень основных лекарственных средств, которые содержат международные непатентованные названия без привязки к конкретным лекарствам и производителям. Таким образом возникает правовая неопределённость, которая не даёт возможности компетентным органам возбуждать административные и уголовные дела в случае выявления фактов оборота незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.

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