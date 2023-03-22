Теле- и радиоведущая Ксения Стриж рассказала о давней вражде россиян и украинцев.
Журналистка не согласна с утверждением о том, что жители РФ и Украины — единый народ.
Ранее Садальский заявлял, что при СССР жители союзных республик жили лучше, чем россияне.
"Вот все говорят, что украинцы — братский народ. Но украинцы никогда не были нам братским народом! То, что мы внешне похожи больше, чем с другими народами, еще ни о чем не говорит", — цитирует слова Ксении Станислав Садальский в своём Telegram-канале.
Стриж отметила, что жители Украины всегда недолюбливали россиян, однако в СССР эти противоречия были не так заметны.
"Теперь все накопленное вырвалось наружу", — выразила своё мнение Стриж.
Украинцы не желают иметь с россиянами ничего общего, и все заявления о родственности народов Украины и РФ для них глубоко оскорбительны.
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