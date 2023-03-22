Тюменец через суд добился выплаты в 143 тысячи рублей за незаконное увольнение с предприятия "Спецкранмонтаж"

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд в Тюмени признал незаконным увольнение сотрудника Игоря М. и взыскал с предприятия "Спецкранмонтаж" 143 тысячи рублей невыплаченной ему зарплаты, и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Сообщается, что генеральный директор посчитал, что во время испытательного срока Игорь не справляется со своими обязанностями и принял решение его уволить. Более того, чтобы неугодный сотрудник согласился быстрее, ему пригрозили увольнением за прогулы. Однако он отказался написать заявление по собственному желанию. После очередного конфликта с начальством, сотрудник всё же уволился 21 января. Но после этого Игорь решил обратиться в суд, который смог защитить его права.

"По закону, до истечения срока предупреждения об увольнении, работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. В этом случае оно не производится, если на это место не приглашен в письменной форме другой работник, которому нельзя отказать в заключении трудового договора", — передаёт слова megatyumen. ru пресс-службы суда Тюменской области.

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