Hogwarts Legacy обошла CS:GO, Dota 2, Fortnite по количеству зрителей на Twitch

3:25 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

Наследие Хогвартса, захватывающее приключение в мире «Гарри Поттера», разработанное Avalanche Software и опубликованное Warner Bros, стало сенсацией не только благодаря впечатляющим продажам, но и благодаря огромной аудитории на популярной стриминговой платформе Twitch. По данным аналитического портала StreamElements, «Наследие Хогвартса» в феврале привлекло больше зрителей, чем такие популярные игры, как CS:GO, Dota 2 и Fortnite. До этого лучший результат принадлежал Cyberpunk 2077.

Игра набрала колоссальный 71 миллион часов просмотров на Twitch только за месяц с ее выпуска. Фактически, в течение первой недели после выпуска «Наследие Хогвартса» уже набрало более 50 миллионов часов просмотров и долгое время продолжало сохранять свою популярность. Аудитория игры начала снижаться только в начале марта, когда среднее количество зрителей упало ниже 10 000 пользователей. Несмотря на это, Hogwarts Legacy остается одной из самых просматриваемых игр на Twitch.

Вот так выглядят самые просматриваемые категории Twitch.

«Общение» — 263 миллиона

League of Legends — 111 миллионов часов

Grand Theft Auto V — 89 миллионов часов

Valorant — 87 миллионов часов

Hogwarts Legacy — 71 миллионов часов

Counter-Strike: Global Offensive — 54 миллиона

Apex Legends — 40 миллионов часов

Minecraft — 39 миллионов часов

Dota 2 — 37 миллионов часов

Fortnite — 34 миллионов часов

Почему «Наследие Хогвартса» так популярно?

Популярность «Наследия Хогвартса» объясняется несколькими факторами. Во-первых, действие игры разворачивается в любимом и захватывающем мире Гарри Поттера, который имеет огромную базу поклонников по всему миру. Сюжетная линия игры разворачивается в 1800-х годах, задолго до событий книг и фильмов, и позволяет игрокам исследовать школу чародейства и волшебства Хогвартс так, как никогда раньше.

Во-вторых, графика и геймплей игры просто захватывают дух. Разработчики игры использовали передовые технологии для создания волшебного мира, который является одновременно ошеломляющим визуально и невероятно увлекательным.

Наконец, игра предлагает игрокам большую свободу и выбор. Игроки могут создать своего собственного персонажа и выбрать свой собственный путь в игре, что делает каждое прохождение уникальным.

Что ждет наследие Хогвартса в будущем?

С таким невероятным результатом на Twitch можно с уверенностью сказать, что «Наследие Хогвартса» никуда не денется. Поскольку игра продолжает привлекать все больше поклонников и игроков, вполне вероятно, что она останется одной из самых популярных игр на платформе. Кроме того, поскольку разработчики игры продолжают выпускать обновления и дополнения, вполне возможно, что популярность игры будет только расти.

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