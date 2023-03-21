Число игроков Atomic Heart превысило 5 миллионов

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Число игроков Atomic Heart превысило 5 миллионов игроков за 3 недели после релиза.

Студия Mundfish объявила, что количество игроков в Atomic Heart превысило 5 миллионов всего через три недели после ее выпуска. Игра была запущена 21 февраля для PlayStation, Xbox и ПК. Стоит отметить, что Atomic Heart также доступен в Game Pass, поэтому в вышеупомянутые 5 миллионов входят не только продажи, но и те, кто отважился на Facility 3826 благодаря сервису Microsoft.

Впечатляющий запуск Atomic Heart

В высококонкурентном мире видеоигр Atomic Heart произвела фурор своим впечатляющим запуском. Всего за три недели после выпуска игре удалось привлечь более 5 миллионов игроков, что свидетельствует о том, что она нашла отклик у геймеров по всему миру.

Доступность в Game Pass

Одним из ключевых факторов, влияющих на впечатляющие цифры Atomic Heart, является его доступность в Game Pass. В результате игроки могут получить доступ к игре без необходимости совершать полную покупку. Эта доступность, несомненно, сыграла роль в широкой популярности и успехе игры.

Успех Mundfish Studio

Успех Atomic Heart является свидетельством не только самой игры, но и мастерства Mundfish Studio как разработчика игр. Студия явно приложила много усилий и самоотверженности, чтобы создать игру, которая нашла отклик у стольких игроков.

Фото — mundfish.com/ru/characters/

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