Скабеева ответила на шутку Галкина*: Это же прямой призыв к убийству, расправе надо мной?

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на шутку Максим Галкина* про свою голову в руках у Филиппа Киркорова.

Телеведущая оценила фрагмент выступления Галкина, в котором он говорит о том, что Киркоров в прозрачных колготках сможет остановить СВО, если будет держать в руках голову Скабеевой.

"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Ахаха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин — гей? Врунишки", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Далее Скабеева разразилась непечатными выражениями в адрес юмориста. Она расценила шутку супругу Аллы Пугачёвой как угрозу собственной жизни.

"Это же прямой призыв к убийству, расправе надо мной? Или ещё не прямой? Есть юристы?!" — возмутилась телеведущая.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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