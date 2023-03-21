Депутат Шарифов предложил назвать школу или улицу в Волгограде в честь Мао Дзедуна

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов выразил желание дать школе или улице в Волгограде имя бывшего лидера Китая Мао Дзедуна.

Шарифов считает, что таким образом можно упрочить связи с Китаем. Политик признался, что считает невероятно эффективной модель смешанной экономики — "социализма с китайской спецификой".

"Модели, как показывает практика, чрезвычайно успешной, к тому же, сложившейся под влиянием наших родных марксизма-ленинизма, сталинизма", — сказал Шарифов, которого цитирует novostivolgograda.ru.

Если именем Мао Дзедуна назовут одну из волгоградских школ, это позволит открыть в ней классы, в которых школьники смогут изучать китайский язык.

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