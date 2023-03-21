Маргарита Симоньян заступилась за Ольгу Скабееву после того, как Максим Галкин* на своём концерте рассказал о голове телеведущей в руках Филиппа Киркорова.
Симоньян поддержала свою коллегу, которую возмутила шутка Максима Галкина. Скабеева увидела в остроте юмориста прямой призыв к убийству. Она в непечатных выражениях отругала супруга Аллы Пугачёвой.
"Дорогая @skabeeva, "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". С этой, пушкинской, точки зрения можно быть геем и молодцом, а можно быть геем и гнидой", — выразила своё мнение глава RT в личном Telegram-канале.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.