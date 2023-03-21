Симоньян высказалась о Максиме Галкине* в ответ на его шутку: "Можно быть геем и молодцом"

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян заступилась за Ольгу Скабееву после того, как Максим Галкин* на своём концерте рассказал о голове телеведущей в руках Филиппа Киркорова.

Симоньян поддержала свою коллегу, которую возмутила шутка Максима Галкина. Скабеева увидела в остроте юмориста прямой призыв к убийству. Она в непечатных выражениях отругала супруга Аллы Пугачёвой.

"Дорогая @skabeeva, "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". С этой, пушкинской, точки зрения можно быть геем и молодцом, а можно быть геем и гнидой", — выразила своё мнение глава RT в личном Telegram-канале.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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