Эксперт по туризму рассказал, где отдохнуть летом: в курортных регионах Турции инфраструктура не пострадала

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие направления выбрать для летнего отдыха.

Барзыкин уверен, что если в Турции не будет новых катаклизмов, в этой стране выйдут на уровень прошлого года по туристическим показателям.

"Землетрясения вообще не затронули курортные регионы, и там инфраструктура не пострадала, ну, и транспорт, логистика, всё как работало, так и работает", — объяснил эксперт.

Он также назвал лидирующими направлениями для туризма Арабские Эмираты, Кипр, Тунис.

Специалист отметил, что Абхазию туроператоры рассматривают как внутренний туризм.

"Абхазия свой миллион возьмёт, Сочи поможет, и Крым — да", — перечислил Барзыкин.

Он объяснил, что в Крыму активно идут бронирования на отдых.

"На этих направлениях потери будут, но не столь значительные, как в прошлом году", — сказал Барзыкин.

Эксперт напомнил о курортах Краснодарского края, Кавказских минеральных водах. По его словам, набирают популярность поездки на Каспий и в Кабардино-Балкарию.

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