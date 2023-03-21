В сети появился первый геймплейный трейлер Crash Team Rumble

2:14 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

Известная студия Toys for Bob, создавшая Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time, собирается выпустить этим летом свою последнюю игру — Crash Team Rumble. В этом захватывающем многопользовательском экшен-платформере две команды из четырех человек должны собирать фрукты и доставлять их в соответствующие точки на карте, одновременно препятствуя своим противникам в достижении той же цели. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, характеристиками и ролями, что делает игру увлекательной и сложной.

Закрытое бета-тестирование для клиентов, оформивших предзаказ

С 20 по 24 апреля будет проходить закрытый бета-тест исключительно для клиентов, оформивших предзаказ. Бета-тестирование позволит игрокам насладиться игрой на трех картах, играя за Коко, Крэша, Дингодайла, Нео Кортекс и Тауну. Официальный релиз игры будет включать в себя еще больше героев и локаций.

Стандартное и расширенное издания

Стандартная версия игры будет стоить 29,99 долларов (2300 рублей) и включает премиальный боевой пропуск на первый сезон. В качестве альтернативы издание Deluxe по цене 39,99 долларов(3000 рублей) будет включать в себя боевой пропуск на второй сезон, немедленную разблокировку 25 уровней в первом сезонном пропуске, а также набор скинов и других предметов.

Поддержка Cross-Play для различных платформ

Crash Team Rumble выйдет 20 июня на PlayStation 4/5 и Xbox One/Series. Игроки смогут пользоваться кроссплатформенной поддержкой между поколениями и семействами платформ. Это означает, что игроки могут наслаждаться игрой со своими друзьями независимо от того, какую платформу они используют.

Игра выйдет во второй половине 2023 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и будет включать кроссплатформенную игру.

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