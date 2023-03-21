DLC Atomic Heart: новые детали раскрыты студией Mundfish Studio

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DLC Atomic Heart: новые детали раскрыты студией Mundfish Studio

Захватывающая игра Mundfish Studio, Atomic Heart, вышла почти месяц назад и уже завоевала множество поклонников благодаря впечатляющим цифрам продаж. Однако разработчики пока не останавливаются на достигнутом. В недавнем интервью они объявили, что уже работают над DLC для Atomic Heart, и поделились некоторыми интересными новыми подробностями.

Продолжение разработки DLC атомного сердца

Разработчики Atomic Heart работают не покладая рук, не только создавая необходимые патчи для игры, но и разрабатывая новые DLC. Хотя дата выпуска этих нововведений неизвестна, студия уверяет фанатов, что разработка идет в правильном направлении. Кроме того, Mundfish ясно дал понять, что прислушивается к отзывам своих игроков и постарается включить некоторые из их предложений в грядущие DLC.

Возвращение любимого персонажа

Хотя разработчики пока не могут раскрыть всех подробностей о грядущих DLC, они произвели эффект разорвавшейся бомбы, которая наверняка взбудоражит многих игроков. Любимый персонаж, Баба Зина, вернется в одном из DLC. Поклонники могут с нетерпением ждать возможности сыграть вместе с этим любимым персонажем, когда она присоединится к ним в их путешествии по игре.

Новая музыка для саундтрека

Помимо возвращения Бабы Зины, Mundfish также объявили, что они снова будут сотрудничать с Миком Гордоном, который будет создавать что-то новое для саундтрека к DLC. Гордон известен своей исключительной работой над другими популярными играми, такими как DOOM и Wolfenstein. Игроки могут рассчитывать на захватывающий саундтрек, который будет сопровождать их в приключениях в DLC Atomic Heart.

Заключение

С новостями о грядущих DLC поклонникам Atomic Heart есть, чего ожидать в ближайшие месяцы. Приверженность разработчиков постоянному развитию и учету отзывов игроков служит хорошим предзнаменованием для будущего успеха игры. Возвращение Бабы-Яги и незаурядных музыкальных талантов Мика Гордона, несомненно, украсит и без того впечатляющий геймплей и сюжетную линию игры. Следите за новостями о дополнениях Atomic Heart.

Фото — https://mundfish.com/ru/characters/

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