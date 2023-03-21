Rare спланировал следующие пять лет Sea of Thieves

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

Rare и Microsoft отмечают пятую годовщину Sea of Thieves, насыщенной действием пиратской приключенческой игры, и одновременно планируют следующие пять лет работы игры в прямом эфире.

Согласно статье на Xbox Wire, команда Sea of Thieves в Rare недавно участвовала в обсуждениях, чтобы наметить карту для будущего игры.

"Я думаю, что 10 лет Sea of Thieves покажутся нам долгим сроком, но мы моргнем и будем там", — сказал креативный директор Майк Чепмен. "И я все еще думаю, что у нас будут незаконченные дела, когда мы дойдем до этого момента”.

Разработчики планируют добавить новые функции и расширить игровую вселенную, чтобы игроки оставались вовлеченными и инвестировали своё время в игру долгие годы. Хотя подробности пока неизвестны, команда стремится предоставить наилучшие впечатления для игроков.

Команда Sea of Thieves в настоящее время ведет переговоры о добавлении в игру новых захватывающих механик. Среди рассматриваемых идей — механика контрабанды, награды за защиту других игроков от гриферов и новая механика «рисования» скриншотов. Команда разработчиков игры стремится создать захватывающий и увлекательный опыт для игроков, и они верят, что их мантра «Игроки, создающие истории вместе» будет вдохновлять и мотивировать их.

Прославление Sea of Thieves на Xbox Wire также включает в себя несколько интересных историй о разработке игры. На первоначальном этапе игры вместо пиратов были представлены секретные агенты, но в конечном итоге команда решила сосредоточиться на приключении на пиратскую тематику.

С момента запуска в 2018 году Sea of Thieves получила множество обновлений контента. Сотрудничество с такими популярными франшизами, как «Пираты Карибского моря» и «Borderlands», добавило в игру новые уровни азарта, а прошлогодний рандомизированный квест из трех частей предоставил игрокам часы захватывающих морских приключений.

Rare и Microsoft полны решимости сохранить успех Sea of Thieves и сделать так, чтобы она оставалась одной из самых популярных игр в индустрии. Будущее игры выглядит радужным, и игроки могут ожидать, что в ближайшие годы будут добавлены новый интересный контент и функции.

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