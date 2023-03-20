Московские школьники напишут заключительный этап Всероссийской олимпиады

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 30 апреля, итоговые испытания состоятся в 14 регионах России. Первыми пройдут состязания по химии на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае и по французскому языку — в Москве. Финал соревнований будет транслироваться на сайтах организаторов олимпиад.

Помимо самой олимпиады для школьников организованы экскурсии по городам. Старшеклассники также смогут попасть на лекции ученых и творческие вечера.

"Всероссийская олимпиада школьников — самое главное и массовое интеллектуальное состязание в стране. Ежегодно в ней принимают участие миллионы ребят. Сильнейшие доходят до финала. И мы уверены, что столичные участники покажут отличный результат. Школьники усиленно готовились на протяжении многих месяцев, шли к этому финалу не один год. Ребята не просто хорошо учились в школе, они влюблены в свой предмет, занимаются в кружках, прошли учебно-тренировочные сборы. И даже те, кто в итоге не получит диплом финалиста, все равно смогут стать успешными студентами по выбранной специальности. Мы желаем всем участникам терпения, удачи, интересных задач и, конечно, побед", — приводятся в сообщении слова научного руководителя Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Ивана Ященко.

Подготовка столичных участников к олимпиаде проходит в Центре педагогического мастерства. Учащиеся готовятся к соревнованиям в течение всего учебного года.