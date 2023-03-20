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Московские школьники напишут заключительный этап Всероссийской олимпиады

1:41
Общество

В Москве начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 30 апреля, итоговые испытания состоятся в 14 регионах России. Первыми пройдут состязания по химии на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае и по французскому языку — в Москве. Финал соревнований будет транслироваться на сайтах организаторов олимпиад.

Московские школьники напишут заключительный этап Всероссийской олимпиады

Помимо самой олимпиады для школьников организованы экскурсии по городам. Старшеклассники также смогут попасть на лекции ученых и творческие вечера.

"Всероссийская олимпиада школьников — самое главное и массовое интеллектуальное состязание в стране. Ежегодно в ней принимают участие миллионы ребят. Сильнейшие доходят до финала. И мы уверены, что столичные участники покажут отличный результат. Школьники усиленно готовились на протяжении многих месяцев, шли к этому финалу не один год. Ребята не просто хорошо учились в школе, они влюблены в свой предмет, занимаются в кружках, прошли учебно-тренировочные сборы. И даже те, кто в итоге не получит диплом финалиста, все равно смогут стать успешными студентами по выбранной специальности. Мы желаем всем участникам терпения, удачи, интересных задач и, конечно, побед", — приводятся в сообщении слова научного руководителя Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Ивана Ященко.

Подготовка столичных участников к олимпиаде проходит в Центре педагогического мастерства. Учащиеся готовятся к соревнованиям в течение всего учебного года.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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