Россия заняла 70-е место в рейтинге самых счастливых стран

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты по заказу Организации Объединённых Наций сформировали Всемирный доклад о счастье. Специалисты проанализировали доходы, здравоохранение, социальную поддержку, уровень свободы, щедрость граждан и коррупцию во всех странах.

Выяснилось, что Финляндия в шестой раз оказалась самой счастливой страной в мире. Второе и третье место получили Дания и Исландия. При этом Россия заняла 70 строчку, а Украина — 93. Эксперты назвали наиболее несчастной страной Афганистан.

Вместе с этим специалисты заявили о росте доброжелательности в мире. Люди начали больше друг о друге заботиться из-за пандемии коронавируса, отметили в докладе.

В newizv.ru подчеркнули, что эксперты опросили свыше 100 000 человек в 137 странах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.