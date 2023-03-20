Приморские кофейни предложили посещать со своими кружками

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Кофе на вынос в многочисленных кофейнях Приморья предложили разливать в личные кружки посетителей, поскольку этого требует "зелёный стандарт", который планирует создать Российский экологический оператор (РЭО), сообщает zr.media.

Экологическая организация призывает отказаться от пластиковых и бумажных стаканчиков для напитков и перейти на термокружки, поскольку из-за одноразовой посуды страдает окружающая среда.

Если все кофеманы начнут пользоваться многоразовыми ёмкостями, а не бумажными, то за год сохранится около 2,5 млн тонн древесины, указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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