Кофе на вынос в многочисленных кофейнях Приморья предложили разливать в личные кружки посетителей, поскольку этого требует "зелёный стандарт", который планирует создать Российский экологический оператор (РЭО), сообщает zr.media.
Экологическая организация призывает отказаться от пластиковых и бумажных стаканчиков для напитков и перейти на термокружки, поскольку из-за одноразовой посуды страдает окружающая среда.
Если все кофеманы начнут пользоваться многоразовыми ёмкостями, а не бумажными, то за год сохранится около 2,5 млн тонн древесины, указал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.