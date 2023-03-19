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Марат Хуснуллин: жители Мариуполя стали активно возвращаться в город

Общество

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал президенту России Владимиру Путину о работах по благоустройству Мариуполя. Это было сделано в время визита в город российского лидера.

Марат Хуснуллин: жители Мариуполя стали активно возвращаться в город

По словам Хуснуллина, скоро в Мариуполе будет введена в строй первая линия трамвая. Также он показал главе государства здание мариупольской филармонии. Как рассказал Хуснуллин, его удалось отремонтировать всего за три месяца.

Все это, по словам зампреда правительства, способствует тому, что жители Мариуполя стали возвращаться в город.

Ранее морпех Черноморского флота описал подробности освобождения Мариуполя от боевиков ВСУ.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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