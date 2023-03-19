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Врач: "Беженка в Польше с риском удаления матки две недели не могла попасть к врачу"

1:04
Общество

По данным опроса в районном канале "Бибирево", больше трети женщин сообщили, что до женской консультации долго и неудобно добираться. Ещё четверть отметили сложности с записью на приём. Не сталкивались с трудностями вообще — около 40% респонденток. Всего в опросе приняли участие больше 1600 человек. Выходом могло бы стать более активное внедрение телемедицины, считает врач-гинеколог Тамара Мальцева.

Врач: "Беженка в Польше с риском удаления матки две недели не могла попасть к врачу"

"В ситуации, где очный осмотр не нужен, можно проводить дистанционные консультации. Увеличение штата врачей также является важным фактором для сохранения качества и продолжительности жизни женщин", — отметила специально для читателей Pravda.Ru врач.

При этом она отметила, что на Западе ситуация с медицинской помощью зачастую намного хуже.

"Несколько недель назад консультировала беженку в Польше, которая с острыми болями и риском удаления матки две недели не могла попасть к врачу", — прокомментировала Тамара Мальцева.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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