Детский омбудсмен Львова-Белова об решении суда в Гааге её арестовать: страшно подумать, что будет дальше

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова удивлена решением Гааги её арестовать.

Детский омбудсмен отметила, что попала уже во многие санкционные списки.

"Теперь ордер на арест, даже страшно подумать, что будет дальше", — отметила правозащитник.

Львова-Белова назвала понятной вещью то, что Россия не оставляет детей в зоне боевых действий.

"Мы даём им возможность жить нормальной жизнью, окружая их любящими, заботливыми людьми", — рассказала Мария.

Она отметила, что "насильственным вывозом" суд в Гааге называет устройство детей в семьи.

Ранее Маргарита Симоньян пригрозила ракетным ударом в случае ареста Владимира Путина.

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