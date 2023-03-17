Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова удивлена решением Гааги её арестовать.
Детский омбудсмен отметила, что попала уже во многие санкционные списки.
"Теперь ордер на арест, даже страшно подумать, что будет дальше", — отметила правозащитник.
Львова-Белова назвала понятной вещью то, что Россия не оставляет детей в зоне боевых действий.
"Мы даём им возможность жить нормальной жизнью, окружая их любящими, заботливыми людьми", — рассказала Мария.
Она отметила, что "насильственным вывозом" суд в Гааге называет устройство детей в семьи.
Ранее Маргарита Симоньян пригрозила ракетным ударом в случае ареста Владимира Путина.
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