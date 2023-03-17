В Челябинске третий год подряд ремонтируют один и тот же участок дороги

Жители Челябинска рассказали, что один и тот же участок дороги длиной в 100 метров на Свердловском проспекте ремонтируют уже третий год подряд.

Как стало известно изданию kursdela.biz, ремонт выполняется компанией "Строймеханизация", которая при этом сильно не напрягается, зная, что всё равно скоро будет делать новые работы.

"Три года подряд эту "черную полосу" вскрывают и заливают новым асфальтом, закатывая катком. Никакой технологии "слоев", просто новый мягкий асфальт"! — говорят местные жители.

В результате на этом участке, где находится оживлённая остановка общественного транспорта, после такого "ремонта" сперва на дороге появляются вмятины, которые быстро сменяются на провалы и ямы.

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