Fortnite недавно представила новый набор персонажей, в котором появились Леон и Клэр из Resident Evil

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

Компания Epic Games, создатели игры Fortnite, запустили новый кроссовер с Resident Evil — легендарной серией хорроров от Capcom. Если раньше игроки могли сыграть за Криса Редфилда и Джилл Валентайн, то теперь появилась возможность перевоплотиться в Леона Кеннеди и Клэр Редфилд.

К сожалению, Леон в этом наборе появился без своего культового бомбера из Resident Evil 4. Он использует нож вместо стандартной кирки и может повесить на спину кейс. Клэр же выглядит как в ремейке Resident Evil 2, а в арсенале у неё набор фигурных ключей и зонтик в цветах корпорации Umbrella.

Выход нового набора приурочен к выходу Resident Evil 4 Remake.

Игра выйдет 24 марта на PC, PlayStation и Xbox Series

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