Гулявшую без одежды девочку в Новосибирске поместили в социальный центр

В Новосибирске женщина выгуливала без одежды двухлетнюю дочь при +5 градусах. У неё временно забрали двух детей, а саму мать проверят на вменяемость. Об этом пишет издание Сиб.фм.

В соцсетях появилась ранее фотография, на которой девочка качается на качелях в одном платье с коротким рукавом, а рядом стоит её мама в пуховике. На столь странный факт обратили внимание случайные очевидцы во дворе одного из микрорайонов города. Мать заявила, что дочка просто загорает.

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