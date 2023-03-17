Во Владивостоке приговорили военнослужащего к семи годам тюрьмы по делу о поджоге военкомата

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Во Владивостоке окружной военный суд вынес приговор 21-летнему военнослужащему, который совершил поджог военкомата в краевом центре летом 2022 года. Молодого человека приговорили к семи годам заключения по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Следствием установлено, что проходя службу в армии по призыву, он 8 июня прошлого года устроил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке.

Однако поджигатель попался на удочку подставного заказчика в Сети. Военнослужащий очень захотел "на дурняка бабла срубить" — ведь за поджог (с обязательным предоставлением видео пожара) ему пообещали аж 100 тысяч рублей, передаёт vostokmedia.com.

В пресс-службе 1-го Военного окружного военного суда пояснили, что возгорание было локализовано и зданию причинён лишь минимальный ущерб.

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