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Во Владивостоке приговорили военнослужащего к семи годам тюрьмы по делу о поджоге военкомата

0:58
Общество

Во Владивостоке окружной военный суд вынес приговор 21-летнему военнослужащему, который совершил поджог военкомата в краевом центре летом 2022 года. Молодого человека приговорили к семи годам заключения по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Во Владивостоке приговорили военнослужащего к семи годам тюрьмы по делу о поджоге военкомата

Следствием установлено, что проходя службу в армии по призыву, он 8 июня прошлого года устроил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке.

Однако поджигатель попался на удочку подставного заказчика в Сети. Военнослужащий очень захотел "на дурняка бабла срубить" — ведь за поджог (с обязательным предоставлением видео пожара) ему пообещали аж 100 тысяч рублей, передаёт vostokmedia.com.

В пресс-службе 1-го Военного окружного военного суда пояснили, что возгорание было локализовано и зданию причинён лишь минимальный ущерб.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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