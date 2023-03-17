Минтруд хочет стимулировать наём несовершеннолетних на работу за счёт снижения налогов

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские работодатели не слишком активно нанимают несовершеннолетних сотрудников. Минтруд решил исправить эту ситуацию.

В России не слишком активно принимают на работу сотрудников моложе 18 лет. Это связано с тем, что у работодателей нет в этом экономической заинтересованности. Слишком велики издержки, связанные с их трудоустройством, а эффект от труда несовершеннолетних не столь высок, как пишет "Российская газета". И теперь Минтруд предложил изменить налоги за наём несовершеннолетних работников.

С 1 января 2024 года тарифы страховых взносов для работодателей, нанимающих несовершеннолетних работников, снизятся до 7,6%. Это коснётся как крупных организаций, так и ИП, в штате которых состоят сотрудники в возрасте от 14 до 18 лет по ГПХ или трудовому договору.

В настоящий момент тарифы составляют 30%, из которых 22% — обязательное пенсионное страхование, 2,9% — социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 5,1%, обязательное медицинское страхование. Таким образом, тарифы в следующем году снизят в четыре раза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.