В Steam началась весенняя распродажа 2023, которая будет длиться неделю, до 20 марта 20:00. В это время можно забрать себе на аккаунт большое количество игр с очень большими скидками.
К сожалению, из-за санкций россиянам доступны не все позиции, которые можно было забрать со скидками.
Но вот несколько доступных и интересных предложений:
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