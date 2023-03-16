В Steam началась весенняя распродажа

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

В Steam началась весенняя распродажа 2023, которая будет длиться неделю, до 20 марта 20:00. В это время можно забрать себе на аккаунт большое количество игр с очень большими скидками.

К сожалению, из-за санкций россиянам доступны не все позиции, которые можно было забрать со скидками.

Но вот несколько доступных и интересных предложений:

Rust — 1100 737

737 DayZ — 1199 719

719 Death Stranding — 3299 1979

1979 HITMAN 3 — 2250 1237

1237 Euro Truck Simulator 2 — 949 237

237 Detroit: Become Human — 1628 814

814 Terraria — 300 150

150 Valheim — 435 304

304 No Man's Sky — 1900 950

950 Subnautica — 999 329

329 The long dark — 619 309

309 Arma — 1199 299

299 Limbo — 385 38

38 Stray — 930 744

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