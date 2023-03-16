Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали на 14 суток за публикацию ВК.
Ройзман проведёт за решёткой две недели по статье о демонстрации экстремистской символики.
В вину общественному деятелю поставили репост видео ФБК** в социальной сети ВК.
Сам Ройзман на суде заверял, что у него нет аккаунта ВК, а страницу ведут от его имени без его ведома.
Ранее на экс-мэра Екатеринбурга завели уголовное дело за дискредитацию российской армии. Ему запрещено пользоваться интернетом.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом
**Признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентов и ликвидирован по решению суда.
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