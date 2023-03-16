Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток за публикацию экстремистской символики

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали на 14 суток за публикацию ВК.

Ройзман проведёт за решёткой две недели по статье о демонстрации экстремистской символики.

В вину общественному деятелю поставили репост видео ФБК** в социальной сети ВК.

Сам Ройзман на суде заверял, что у него нет аккаунта ВК, а страницу ведут от его имени без его ведома.

Ранее на экс-мэра Екатеринбурга завели уголовное дело за дискредитацию российской армии. Ему запрещено пользоваться интернетом.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом

**Признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентов и ликвидирован по решению суда.

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