Sea of thieves 9 сезон: новые функции и дата выхода

По мере приближения даты запуска 9-го сезона Sea of Thieves многие заядлые игроки с нетерпением ждут начала нового сезона. Мы обсудим дату начала и некоторые ожидаемые новые функции. Итак, давайте поднимем якорь и отправимся в это захватывающее приключение.

Прежде всего, давайте ответим на животрепещущий вопрос, который волнует всех. Дата выхода 9-го сезона Sea of Thieves почти наступила, и он должен начаться через несколько часов.

Кроме того, с выходом 9-го сезона игроки могут ожидать массу нового интересного контента. От сложных путешествий до увлекательных встреч — каждый найдет что-то для себя. Некоторые из нововведений включают:

Теперь в Форте Фортуны можно обнаружить Сундуки фортуны среди обычных сундуков. В этих сундуках можно будет найти не только золото, но и доступ к новым частям корабельного комплекта. Каждый новый сезон будет менять их местоположение.

среди обычных сундуков. В этих сундуках можно будет найти не только золото, но и доступ к новым частям корабельного комплекта. Каждый новый сезон будет менять их местоположение. Над сундуками Жнеца и Смертельными трофеями всегда будет гореть огонек , показывающий их текущее местоположение на локации.

, показывающий их текущее местоположение на локации. Изменили баланс мировых событий . Теперь уровень сложности события будет зависеть от размера экипажа.

. Теперь уровень сложности события будет зависеть от размера экипажа. Шанс найти затонувший корабль значительно увеличат , как и вероятность заплыть в туман, встретить кракена или столкнуться с мегалодоном.

, как и вероятность заплыть в туман, встретить кракена или столкнуться с мегалодоном. Сокровища, которые остались за картой "В кровавом море" будут автоматически появляться в безопасных зонах карты. Над ними как и раньше будут летать чайки, так что найти их будет не так и сложно.

"В кровавом море" карты. Над ними как и раньше будут летать чайки, так что найти их будет не так и сложно. Появятся новые приключения целью которых будет поиск новых бочек с порохом, охота за Черепом Судьбы, который активирует форт Проклятых.

Теперь гарпун будет автоматически ставить выловленные сокровища на корабль.

Новый боевой пропуск 9 сезона с наградами за каждый уровень.

Также с выходом нового сезона мы получим скидки и подарки:

Всем пиратам, которые зайдут в игру в период с 17 по 22 марта подарят бесплатную эмоцию и носовую фигуру для вашего корабля.

С 16 по 20 марта можно будет получить набор "Знамение"

можно будет получить набор "Знамение" С 17 по 28 марта в пиратской лавке будет распродажа

Уже сейчас можно загрузить обновление для игры, но поиграть получиться только поздним вечером. Сейчас при входе в игру появляется ошибка "KiwiBeard". Эта ошибка возникает из-за технических работ, которые начались сегодня в 13:00.

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