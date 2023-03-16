Free Play Days: 3 игры станут бесплатными(16-19 марта)

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество Отдых Компьютерные игры

Xbox Free Play Days возвращается, и нас ждут несколько захватывающих дней благодаря добавлению нескольких фантастических бесплатных игр. Четыре игры, включая недавно выпущенную консольную версию Anno 1800 от Ubisoft, будут доступны бесплатно на Xbox в течение выходных. Вы можете начать играть в эти игры прямо сейчас!

Первая игра в линейке — Anno 1800, градостроительная стратегия, погружающая игроков в промышленную революцию 19 века. Вторая игра в списке — Session: Skate Sim, игра-симулятор, которая позволяет игрокам испытать острые ощущения от катания на скейтборде в реалистичной среде. Третья бесплатная игра — Autonauts, игра, которая сочетает в себе элементы автоматизации и исследования, позволяя игрокам колонизировать новые миры и строить межгалактическую цивилизацию.

Четвертая бонусная игра — Call of Duty: Modern Warfare 2, которая доступна в течение бесплатного пробного периода с сегодняшнего дня до понедельника, 20 марта. Эта популярная игра отправляет игроков в захватывающее путешествие по различным локациям.

Стоит отметить, что вам потребуется подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Игры Session: Skate Sim и Autonauts будут доступны до воскресенья, 19 марта, а Anno 1800 останется бесплатной в течение целой недели, начиная с сегодняшнего дня и до 23 марта. на который в настоящее время действует скидка 50% в рамках акций Xbox Live на этой неделе.

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