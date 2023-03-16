Мария Шукшина раскритиковала идею ношения патриотических значков как элемента школьной формы. Актриса считает, что за этим стоит стремление "распилить бюджет".
Шукшина назвала подобные инициативы имитацией бурной деятельности.
"И, нацепив значок и дружно взявшись за руки, побежит эта повзрослевшая поросль вприпрыжку … к границам нашей Родины, не забывая кричать по дороге "За мир, гармонию внутри себя, чего там ещё?…, за новый айфон!" — написала актриса в своём микроблоге.
Она напомнила, что в Советском Союзе за внешней атрибутикой стояла понятная идеология.
Актриса возмущена тем, что на российском ТВ показывают "русофобские передачи", которые, по её словам, нарезаются на ролики и отправляются в "Тик-ток".
Заслуженная артистка России уверена, что подростки чувствуют ложь и видят несоответствие между словами и действиями чиновников. Она посоветовала инициативным представителям власти изучить труды педагога Антона Макаренко.
"То, чем занимаются чиновники от Минпросвещения, Минцифры, Минкульта, давайте говорить честно, называется растлением патриотизма с помощью исключительно внешней атрибутики", — выразила своё мнение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени"
Шукшина считает, что хорошая идея создания молодёжной организации реализуется отвратительно.
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