Шукшина считает, что деятельность власти заставляет молодёжь бежать за границу со словами: "За мир!"

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина раскритиковала идею ношения патриотических значков как элемента школьной формы. Актриса считает, что за этим стоит стремление "распилить бюджет".

Шукшина назвала подобные инициативы имитацией бурной деятельности.

"И, нацепив значок и дружно взявшись за руки, побежит эта повзрослевшая поросль вприпрыжку … к границам нашей Родины, не забывая кричать по дороге "За мир, гармонию внутри себя, чего там ещё?…, за новый айфон!" — написала актриса в своём микроблоге.

Она напомнила, что в Советском Союзе за внешней атрибутикой стояла понятная идеология.

Актриса возмущена тем, что на российском ТВ показывают "русофобские передачи", которые, по её словам, нарезаются на ролики и отправляются в "Тик-ток".

Заслуженная артистка России уверена, что подростки чувствуют ложь и видят несоответствие между словами и действиями чиновников. Она посоветовала инициативным представителям власти изучить труды педагога Антона Макаренко.

"То, чем занимаются чиновники от Минпросвещения, Минцифры, Минкульта, давайте говорить честно, называется растлением патриотизма с помощью исключительно внешней атрибутики", — выразила своё мнение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени"

Шукшина считает, что хорошая идея создания молодёжной организации реализуется отвратительно.

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