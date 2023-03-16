Решение Седьмого кассационного суда в пользу жителей Челябинска позволит им вновь свободно выражать свое мнение на митингах. Это решение было вынесено 15 марта, несмотря на противодействие властей города и области, чьи жалобы были отклонены, сообщает kursdela.biz.
Истец - представители известной оппозиционной партии - обращался с требованием о возврате гайд-парков в центр города, после того как власти запретили проводить публичные мероприятия без уведомлений на Алом поле, летней эстраде в Центральном парке имени Гагарина и сцене в сквере возле ДК имени Колющенко. Эти запреты были обоснованы позицией мэра и полиции, но именно в этих местах проводились акции протеста, выражающие недовольство жителей решениями власти.
Теперь жители Челябинска получили важную победу, позволяющую им свободно выражать свое мнение на митингах, что считается значимым достижением для общества.
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