Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Симоньян о словах Путина про глотание пыли за границей: Наша пыль ничем не лучше
Арестовали жену блогера-сыроеда, чей месячный ребёнок умер после "питания солнцем"
Ремонт дороги под Волгоградом завершился уголовным делом
Шурыгин: ВСУ проводят разведку боем перед масштабным наступлением в зоне СВО
Гастроэнтеролог Спахов: Манка неполезна — в ней много крахмала, но мало клетчатки и витаминов
Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за воспламенения электропроводки
Туристам из России рассказали о правилах отдыха в КНР после открытия границ
Центр Владивостока задыхается от мусора и смрада
Cumhuriyet: США мечтают сделать из Чёрного моря "озеро НАТО"

Суд вернул челябинцам право на митинги и протесты

1:04
Общество

Решение Седьмого кассационного суда в пользу жителей Челябинска позволит им вновь свободно выражать свое мнение на митингах. Это решение было вынесено 15 марта, несмотря на противодействие властей города и области, чьи жалобы были отклонены, сообщает kursdela.biz.

Суд вернул челябинцам право на митинги и протесты

Истец - представители известной оппозиционной партии - обращался с требованием о возврате гайд-парков в центр города, после того как власти запретили проводить публичные мероприятия без уведомлений на Алом поле, летней эстраде в Центральном парке имени Гагарина и сцене в сквере возле ДК имени Колющенко. Эти запреты были обоснованы позицией мэра и полиции, но именно в этих местах проводились акции протеста, выражающие недовольство жителей решениями власти.

Теперь жители Челябинска получили важную победу, позволяющую им свободно выражать свое мнение на митингах, что считается значимым достижением для общества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Симоньян о словах Путина про глотание пыли за границей: Наша пыль ничем не лучше
Арестовали жену блогера-сыроеда, чей месячный ребёнок умер после "питания солнцем"
Ремонт дороги под Волгоградом завершился уголовным делом
Шурыгин: ВСУ проводят разведку боем перед масштабным наступлением в зоне СВО
Гастроэнтеролог Спахов: Манка неполезна — в ней много крахмала, но мало клетчатки и витаминов
Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за воспламенения электропроводки
Туристам из России рассказали о правилах отдыха в КНР после открытия границ
Центр Владивостока задыхается от мусора и смрада
Cumhuriyet: США мечтают сделать из Чёрного моря "озеро НАТО"
Байден запретил требовать снижения цены на российскую нефть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников