Лауреат Государственной премии СССР Валентин Занин уверен, что российские миллиардеры должны отдать часть своих средств в пользу российских граждан.
Занин считает, что нужно разобраться как "Норникель" стал собственностью предпринимателя Владимира Потанина.
Ранее сообщалось, что США и их союзники заморозили более 58 миллиардов долларов у российских олигархов.
Он объяснил, что экономисты должны пересчитать доходы миллиардера за четверть века. Сверхдоходы, по мнению Занина, Потанин должен вернуть народу в лице государства.
"Это и справедливо будет, и закон отменять не придётся. Этот вопрос в мире давно отработан, в том числе в Англии есть схожие механизмы. Не нужно ничего изобретать. И будет он возвращать неправедно полученное ближайшую тысячу лет", — цитирует слова лауреата госпремии СССР argumenti.ru.
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