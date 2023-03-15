Детскому омбудсмену Тюменской области хотят предоставить денежное поощрение

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

На портале правительства Тюменской области появился проект постановления о введении права на получение денежной привилегии для уполномоченного по правам ребёнка.

"Предлагается установить для уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области и лица, уволенного с должности уполномоченного по правам ребёнка после представления к госнаградам РФ или поощрениями президента России, гарантию по выплате единовременного поощрения", — значится в документе.

Как сообщает nashgorod.ru, предлагается также предусмотреть возможность получения данного поощрения членам семьи омбудсмена в случае его смерти или гибели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.