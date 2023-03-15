На портале правительства Тюменской области появился проект постановления о введении права на получение денежной привилегии для уполномоченного по правам ребёнка.
"Предлагается установить для уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области и лица, уволенного с должности уполномоченного по правам ребёнка после представления к госнаградам РФ или поощрениями президента России, гарантию по выплате единовременного поощрения", — значится в документе.
Как сообщает nashgorod.ru, предлагается также предусмотреть возможность получения данного поощрения членам семьи омбудсмена в случае его смерти или гибели.
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