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Юрист о раздаче повесток в регионах и начале военных сборов: "Это пока не вторая волна мобилизации"

1:40
Общество

Юрист Павел Чиков объяснил правовые аспекты раздачи повесток в военкоматы Воронежской, Липецкой, Свердловской и других регионах России.

Юрист о раздаче повесток в регионах и начале военных сборов: "Это пока не вторая волна мобилизации"

Чиков считает, что о новой волне мобилизации в России пока говорить рано.

Чиков объяснил, что повестки для "уточнения данных" военкомат вправе вручить гражданину, если он не сообщает об изменении своих данных.

Кроме того, он рассказал, что гражданина могут вызывать в военкомат не только для уточнения данных, но и в период отбора на военные сборы, в ходе которых могут изменить военно-учётную специальность (ВУС) и воинскую должность.

"Военные сборы проводятся только на основании Указа Президента (п. 9 Положения). Однако Указ не опубликован, поэтому призывать запасников на военные сборы в настоящее время — незаконно", — объяснил Чиков.

Эксперт предположил, что сейчас военкоматы собирают актуальные данные для пополнения единой электронной базы военнобязанных.

"Пока это не вторая волна мобилизации. О том, что второй волны не будет, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте заявлял пресс-секретарь президента. Не исключено, что власти попытаются и вовсе обойтись без нового набора", — сказал Чиков, порекомендовав позвонить на горячую линию в случае, если вы получили повестку на военные сборы.

Ранее член военной Коллегии адвокатов Павел Малютин рассказал, что повестки об актуализации данных воинского учёта разносят во многих российских регионах.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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