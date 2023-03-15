Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело в отношении чиновника по факту халатности

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Районный суд в Новосибирске будет рассматривать уголовное дело в отношении главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова по факту халатности, пишет "АиФ-Новосибирск".

Следствие заявляет, что чиновник знал о неудовлетворительном состоянии стелы, посвящённой 45-летию победы в Великой Отечественной войне, и не подал документы о признании памятника муниципальной собственностью.

Отмечается, что многочисленные повреждения появились на стеле за пять лет. Так, на ней частично отсутствуют болты для крепления памятного знака к каркасу и деформированы листы обшивки.

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