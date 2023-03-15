Володин заявил, что Чубайса выпустили из РФ, чтобы он развалил банковскую систему США: "Посмотрите, что происходит"

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин связал крах Silicon Valley Bank США с приездом в Америку Анатолия Чубайса.

Спикер Госудмы считает, что в деле развала банковской системы США не обошлось без участия экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

Он предположил, что российского политика намеренно выпустили из страны, чтобы он мог что-нибудь развалить на Западе.

"Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", — выразил своё мнение Володин.

В США обрушился одних из главных кредиторов Кремниевой долины банк Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Ранее Ксения Собчак рассказала о проблемах со здоровьем Анатолия Чубайса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.