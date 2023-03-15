Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин связал крах Silicon Valley Bank США с приездом в Америку Анатолия Чубайса.
Спикер Госудмы считает, что в деле развала банковской системы США не обошлось без участия экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
Он предположил, что российского политика намеренно выпустили из страны, чтобы он мог что-нибудь развалить на Западе.
"Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал. Все это неспроста", — выразил своё мнение Володин.
В США обрушился одних из главных кредиторов Кремниевой долины банк Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Ранее Ксения Собчак рассказала о проблемах со здоровьем Анатолия Чубайса.
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