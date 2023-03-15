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Конституцию РФ могут изменить ради принудительного распределения врачей по регионам

2:05
Общество

Систему принудительного распределения молодых врачей по России предлагают ввести в Госдуме. Правда, для этого придётся проводить новый референдум о поправках в Конституцию.

Конституцию РФ могут изменить ради принудительного распределения врачей по регионам

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что проблему значительной нехватки медицинских кадров России можно решить посредством обязательного распределения выпускников медицинских ВУЗов, которая когда-то существовала в СССР. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Слуцкий напомнил, как на днях глава Минздрава Михаила Мурашко насчитал дефицит около 25 тысяч врачей и около 50 тысяч работников среднего медперсонала по всей стране.

"Мы знакомы с позицией Минобрнауки, которое считает, что лучше делать акцент на расширение практики применения механизма целевого обучения, — отметил депутат. — Считаем, что одно другому не противоречит, но если мы не введём механизм обязательного распределения для выпускников медицинских вузов и учебных заведений среднего медицинского образования, то нехватка, о которой нам говорит министр Мурашко, будет оставаться примерно такой же и в ближайшее время".

В ЛДПР считают необходимым обязать выпускников медицинских ВУЗов отрабатывать по распределению три года, а если это будет происходить на территории Дальневосточного федерального округа и новых субъектов России, то полтора года. По словам Мишустина, эффективность трудоустройства по целевому договору в 2022 году составила 84%. В прошлом году по целевому приёму начали обучение 75% студентов по специальности "лечебное дело" и ещё 76% по педиатрии. В этой связи Telegram-канал "Медицинская Россия" напоминает, что труд по принуждению законодательно запрещён, и если молодых специалистов будут принуждать где-либо работать, то для этого придётся проводить референдум по изменению Конституции.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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