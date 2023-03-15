Конституцию РФ могут изменить ради принудительного распределения врачей по регионам

2:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Систему принудительного распределения молодых врачей по России предлагают ввести в Госдуме. Правда, для этого придётся проводить новый референдум о поправках в Конституцию.

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что проблему значительной нехватки медицинских кадров России можно решить посредством обязательного распределения выпускников медицинских ВУЗов, которая когда-то существовала в СССР. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Слуцкий напомнил, как на днях глава Минздрава Михаила Мурашко насчитал дефицит около 25 тысяч врачей и около 50 тысяч работников среднего медперсонала по всей стране.

"Мы знакомы с позицией Минобрнауки, которое считает, что лучше делать акцент на расширение практики применения механизма целевого обучения, — отметил депутат. — Считаем, что одно другому не противоречит, но если мы не введём механизм обязательного распределения для выпускников медицинских вузов и учебных заведений среднего медицинского образования, то нехватка, о которой нам говорит министр Мурашко, будет оставаться примерно такой же и в ближайшее время".

В ЛДПР считают необходимым обязать выпускников медицинских ВУЗов отрабатывать по распределению три года, а если это будет происходить на территории Дальневосточного федерального округа и новых субъектов России, то полтора года. По словам Мишустина, эффективность трудоустройства по целевому договору в 2022 году составила 84%. В прошлом году по целевому приёму начали обучение 75% студентов по специальности "лечебное дело" и ещё 76% по педиатрии. В этой связи Telegram-канал "Медицинская Россия" напоминает, что труд по принуждению законодательно запрещён, и если молодых специалистов будут принуждать где-либо работать, то для этого придётся проводить референдум по изменению Конституции.

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