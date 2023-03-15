Эксперт Лебедев: старшее поколение снимает стресс крепким алкоголем, а молодёжь отказывается от него

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2022 году из-за проблем на рынке импортного вина в России выросли продажи крепких алкогольных напитков. Об этом сообщил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

В интервью ФАН он отметил, что среди подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет спиртные напитки перестают быть популярными. При этом эксперт подчеркнул: совершенно иначе дела обстоят со взрослыми людьми.

"Сегодня старшее поколение, вероятно, снимает стресс крепким спиртным", — указал Лебедев.

Он также добавил, что в долгосрочной перспективе тренд на крепкий алкоголь уйдёт на второй план, а на полках магазинов станет больше лёгких спиртных напитков.

Ранее доктор Александр Мясников предупредил об опасных последствиях для здоровья в случае полного отсутствия алкоголя в рационе человека. По его словам, это может привести к развитию атеросклероза.