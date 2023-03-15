Сотрудник ПВЗ Wildberries в Улан-Удэ: последней каплей терпения стали бешеные штрафы

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Забастовка пунктов выдачи маркетплейса Wildberries связана с невыносимыми условиями труда. Об этом рассказала сотрудница одного из таких пунктов в Улан-Удэ.

По всей России сегодня не работают пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries. Вчера их активисты пытались встретиться с руководством компании в московском офисе, но боссы на встречу не согласились, и пришлось даже вызывать полицию. Впоследствии стало известно, что владельцы Wildberries поговорят с активистами в режиме онлайн-встречи. Сегодня началась забастовка. Telegram-канал "Весь Улан-Удэ" поговорил с сотрудницей одного из таких закрывшихся пунктов по имени Анна.

"Последней каплей терпения стали бешеные штрафы, — рассказала Анна. — Например, если продавец положил вам не те джинсы, которые вы хотели, это называется "неверное вложение". Так вот, за "не то пальто" сотрудники платят 100% стоимости. За испорченный товар — 20%. Это началось в августе. С новой политики штрафов. Главный офис сказал заполнять таблицы по браку и возврату. Обещали, что все случаи будут рассмотрены и деньги будут возвращать. Так вот, с тех пор меня оштрафовали на 50 тысяч, а вернули только 200 рублей. Все штрафы вычитаются из зарплаты и оспорить их нельзя".

Беспомощность владельцев ПВЗ в деле оспаривания штрафов, их постоянный рост и, как следствие, отсутствие доходов у владельцев ПВЗ привели к созданию оппозиционного Telegram-канала, где довольно скоро собралось более 11 тысяч подписчиков — преимущественно менеджеров и сотрудников ПВЗ. Именно в этом канале была спланирована начавшаяся 15 марта всероссийская забастовка. Руководство маркетплейса пригрозило бастующим ещё большими штрафы за отказ от работы и снижением рейтинга, но участники забастовки этого не боятся.

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