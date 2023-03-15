Личный водитель Горбачёва был одним из лучших фальшивомонетчиков страны

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В конце 1970-х вся милиция Ставропольского края усиленно разыскивала фальшивомонетчика, чьи поддельные купюры великолепного качества наводнили регион.

Задержать преступника удалось по чистой случайности: он оставил на рынке портфель, набитый новенькими фальшивыми двадцатипятирублёвками, и продавщица понесла их в местную сберкассу, желая обогатиться.

Правоохранители были сильно удивлены, когда смогли выяснить, что арестованный по описанию торговки Виктор Баранов является водителем первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС Михаила Горбачёва, пишет издание argumenti.ru.

Оказалось, что мужчина с детства обладал разносторонними талантами, интересовался печатным делом и гальванотехникой. Свои знания он решил применить на практике, для чего в сарае собрал станок для печатания денег. Самодельная бумага, водяные знаки и защитная сетка на купюрах Баранова не отличались от гознаковских, что являлось поводом для гордости фальшивомонетчика.

Преступник согласился сотрудничать со специалистами Гознака, показал им тонкости своей работы, потому не был расстрелян, а отправился на 12 лет в лагерь.

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