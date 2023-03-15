В Wildberries началась забастовка, закрылись ПВЗ в некоторых регионах России

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Забрать заказанные товары с Wildberries во многих городах России не получится. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) закрылись в Чите, Иркутске и на Дальнем Востоке. Сотрудники начали забастовку из-за огромных штрафов, которые списываются с менеджеров в случае возврата испорченного товара.

Сотрудники ПВЗ требуют введения гибкого графика приёмки товаров, поскольку на данный момент пункты должны это делать круглосуточно, и отмены штрафов за возвраты товара и его брак, сообщает Baza.

"Наш пункт сегодня не будет работать на выдачу товара. Да, нам дадут штраф за простой. Но хотя бы Wildberries не получит выручку от всех пунктов. Может, тогда они что-то сделают", — заявила владелица ПВЗ из Нижегородской области Telegram-каналу SHOT.

Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Московской области проверить информацию о нарушении трудовых прав работников Wildberries.

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