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В Wildberries началась забастовка, закрылись ПВЗ в некоторых регионах России

1:01
Общество

Забрать заказанные товары с Wildberries во многих городах России не получится. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) закрылись в Чите, Иркутске и на Дальнем Востоке. Сотрудники начали забастовку из-за огромных штрафов, которые списываются с менеджеров в случае возврата испорченного товара.

В Wildberries началась забастовка, закрылись ПВЗ в некоторых регионах России

Сотрудники ПВЗ требуют введения гибкого графика приёмки товаров, поскольку на данный момент пункты должны это делать круглосуточно, и отмены штрафов за возвраты товара и его брак, сообщает Baza.

"Наш пункт сегодня не будет работать на выдачу товара. Да, нам дадут штраф за простой. Но хотя бы Wildberries не получит выручку от всех пунктов. Может, тогда они что-то сделают", — заявила владелица ПВЗ из Нижегородской области Telegram-каналу SHOT.

Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Московской области проверить информацию о нарушении трудовых прав работников Wildberries.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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